CBF revela caso de doping na Série B-2003 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira um caso de doping, referente à Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. O exame do meia Ademar Júnior, do Sport, deu resultado positivo para a substância testosterona/epitestosterona. A amostra da urina do jogador foi colhida após o clássico contra o Santa Cruz, em 21 de outubro de 2003.