CBF revela nesta segunda-feira o craque do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entrega na noite desta segunda-feira o troféu de campeão para o Flamengo, no evento de encerramento do Campeonato Brasileiro. Na festa, também será revelado o craque do torneio.

O Flamengo é o clube que mais teve jogadores indicados para a premiação. Além do técnico Andrade, concorrem: Bruno, Léo Moura, Ronaldo Angelim, Maldonado, Willians, Petkovic e Adriano.

Petkovic disputa o prêmio de craque da galera com o argentino Conca, do Fluminense, e o volante Hernanes, do São Paulo.

O evento da CBF acontecerá às 20h30, no Rio.

Estarão presentes os principais jogadores do campeonato e alguns políticos. A taça de campeão será entregue ao Flamengo pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes.

