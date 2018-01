CBF se defende no "Caso Líbia" Uma dívida da Federação Líbia de Futebol com a Fifa deu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o direito de cancelar a realização de um amistoso contra a seleção local e não devolver US$ 500 mil recebidos pela negociação da partida, na visão dos dirigentes. Após dois adiamentos sucessivos, os árabes aceitaram uma cláusula contratual em que a entidade brasileira teria a opção de atuar ou não. A CBF mostrou nesta quarta-feira uma carta, datada de 29 de agosto de 1995, assinada pelo diretor-executivo da Dar El Ssada Publicidade e Investimento em Projetos Esportivos Ltda, Ahmed Ramadan, por meio da qual os líbios agradecem aos brasileiros e anunciam o cancelamento da partida, por causa de problemas na reforma do "Estádio 11 de junho", e estipulam o dia 14 de outubro de 1995, como a nova data do confronto. "Outrossim, ora concordamos que, no caso de que o jogo não venha a ser realizado na data acima (04-10-95) por nossa responsabilidade, renunciamos especificamente a receber de volta o pagamento efetuado a V.Sas. para a contratação do jogo", diz um trecho do documento. Em nova carta, datada do dia 27 de setembro de 1995, assinada por Ramadan, os líbios respondem a um fax enviado no dia anterior pela CBF, onde a entidade diz que o jogo não poderia ser realizado, por causa de uma dívida da Federação de Futebol da Líbia com a Fifa. Como resposta, os brasileiros receberam um novo pedido de adiamento, para que o problema fosse investigado, o que, para a CBF, lhe deu o direito de cancelar a partida. Sobre a lisura da cota recebida para a realização do amistoso, a CBF mostrou os recibos do banco Dimensão, representante no Brasil do MTB Bank de Nova Iorque, que realizou a operação de troca da moeda e depositou o dinheiro no Banco Real, agência da Avenida Rio Branco, Centro do Rio. Zagallo - Envolvido na confusão do amistoso, o então técnico da seleção brasileira, Zagallo, disse que recebeu US$ 500 mil para conceder uma série de entrevista aos árabes. "Cobro o quanto quiser, sou um vencedor e não vejo nada demais nisto."