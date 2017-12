CBF só entrega troféu ao campeão dia 14 O Cruzeiro não vai receber a taça de campeão do Brasileiro de 2003 no fim de semana, mesmo que vença o Paysandu, no Mineirão, e assim garanta o título por antecipação. O clube chegou a fazer um pedido à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas a entidade decidiu que a entrega do troféu só pode ser feita no encerramento da competição - o último jogo do Cruzeiro no Brasileiro vai ser disputado dia 14 de dezembro, na Fonte Nova, em Salvador, contra o Bahia.