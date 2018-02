CBF sonha também com Copa de 2010 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não vai anunciar publicamente o interesse, por questão política e ética, mas ficará atenta aos próximos passos dos países africanos, de olho na Copa do Mundo de 2010, reservada pela Fifa para a África. Na segunda-feira, todos os filiados à Confederação Sul-Americana (Conmebol) indicaram o Brasil para ser sede da Copa do Mundo de 2014, que será disputada na América do Sul. E foi do técnico Carlos Alberto Parreira a dica de que o Brasil pode reviver 1950 antes do que se espera. ?Vai ser ótimo disputar uma Copa do Mundo em casa, para esquecer definitivamente o que ocorreu na metade do século passado. Quem sabe pode até ser em 2010, com todo respeito ao continente africano." Parreira acredita que a África poderia esperar mais um pouco a fim de ser a anfitriã da competição. Ele destacou o grau de organização das últimas Copas, a da França, em 1998, e a da mais recente, dividida entre Coréia do Sul e Japão. Além disso, previu que a Copa de 2006 na Alemanha deve manter o padrão. O técnico, no entanto, teme que a escalada de violência no Brasil, notadamente no Rio e em São Paulo, possa ser um obstáculo para a escolha do Brasil em 2010 ou em 2014. ?O governo federal vai ter de entrar firme nessa questão. Se continuar como está, será complicado. Existe aqui quase um clima de guerra." Para o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o assunto relativo à 2010 não está em discussão. Ele quer falar apenas de 2014 e disse que algumas exigências da Fifa teriam de ser cumpridas, com obras em cidades escolhidas para sede do Mundial. ?Alguns locais precisam de mais hotéis e evidente que há a necessidade de reformas ou construção de estádios." De acordo com Teixeira, a maior vantagem de saber com antecedência de 11 anos que o País vai abrigar uma Copa do Mundo é ter tempo para discutir com a inciativa privada projetos de parceria e também cobrar das autoridades públicas medidas referentes à segurança, por exemplo. Ele deve criar nos próximos dias um comitê para a Copa de 2014.