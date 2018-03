CBF sorteia árbitros da Copa do Brasil A comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta segunda-feira o segundo sorteio de árbitros, após a implantação do Estatuto do Torcedor, sancionado pelo governo Lula. Desta vez, nos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Flamengo x Sport terá como juiz o paulista Salvio Fagundes Filho enquanto Cruzeiro x Goiás será apitado pelo paranaense Heber Roberto Lopes.