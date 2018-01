CBF sorteia datas para Copa do Brasil A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta quinta-feira os mandos de campo e as datas dos confrontos das oitavas-de-final da Copa do Brasil. Os jogos serão nos dias 09, 23 e 30 de abril. A partir desta fase, não há mais a eliminação do adversário caso aconteceça uma vitória por dois gols de diferença fora de casa. O São Paulo enfrenta o Figueirense, em Santa Catarina, no dia 09, e recebe o time catarinense, no Morumbi, no dia 30. Já o Palmeiras joga em seus domínios no primeiro jogo. O Alviverde espera a definição do vencedor do confronto entre Vitória e Atlético-RR, enquanto o Guarani atua contra o Cruzeiro fora de casa na primeira partida. Os confrontos acontecem nos dias 23 e 30. Entre os times cariocas, somente o Flamengo atua em casa no primeiro jogo. O Rubro-Negro recebe o Remo, no dia 23 e vai ao Pará, no dia 30. O Vasco enfrenta o Bahia e o Fluminense o Sport, nas mesmas datas que o Flamengo. Já o Botafogo, buscará a classificação contra o Goiás, nos dias 9 e 30. Náutico/PE x Atlético/MG 1º jogo - Náutico/PE x Atlético/MG, em Pernambuco, dia 09/04 2º jogo - Atlético/MG x Náutico/PE, em Minas Gerais, dia 30/04 Sport/PE x Fluminense/RJ 1º jogo - Fluminense/RJ x Sport/PE, no Rio de Janeiro, dia 23/04 2º jogo - Sport/PE x Fluminense/RJ, em Pernambuco, dia 30/04 Flamengo/RJ x Remo/PA 1º jogo - Flamengo/RJ x Remo/PA, no Rio de Janeiro, dia 23/04 2º jogo - Remo/PA x Flamengo/RJ, no Pará, dia 30/04 Palmeiras/SP x Vitória/BA ou Atlético/RR 1º jogo - Palmeiras/SP x Vitória/BA ou Atlético/RR, em São Paulo, dia 23/04 2º jogo - Vitória/BA ou Atlético/RR x Palmeiras, na Bahia ou Roraima, dia 30/04 Figueirense/SC x São Paulo 1º jogo - Figueirense/SC x São Paulo/SP, em Santa Catarina, dia 09/04 2º jogo - São Paulo x Figueirense/SC, em São Paulo, dia 30/04 Goiás/GO x Botafogo/RJ 1º jogo - Goiás/GO x Botafogo/RJ, em Goiás, dia 09/04 2º jogo - Botafogo/RJ x Goiás/RJ, no Rio de Janeiro, dia 30/04 Guarani/SP x Cruzeiro/MG 1º jogo - Cruzeiro/MG x Guarani/SP, em Minas Gerais, dia 23/04 2º jogo - Guarani/SP x Cruzeiro/MG, em São Paulo, dia 30/04 Bahia/BA x Vasco/RJ 1º jogo - Bahia/BA x Vasco/RJ, na Bahia, dia 23/04 2º jogo - Vasco/RJ x Bahia/BA, no Rio de Janeiro, dia 30/04