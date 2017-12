CBF sorteia jogos da Copa do Brasil O Departamento Técnico da CBF fará amanhã às 13 horas o sorteio dos mandos de campos de jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Serão sorteados os seguintes jogos: Corinthians x Cruzeiro (dias 13/03 e 03/04) e São Paulo x Vitória, ou Figueirense (dia 28/3 e 03/4). São Paulo e Corinthians não devem jogar no mesmo dia e horário em São Paulo por solicitação da Polícia Militar do Estado.