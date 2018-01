CBF sorteia mandos da Série C O departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira à tarde, os mandos de jogos das oitavas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série C. Os jogos de ida acontecerão no dia 25 e os de volta nos dias 1º e 2 de outubro. A definição dos locais aconteceu através de sorteio e os dois times paulistas decidirão suas vagas em casa. O Atlético Sorocaba está no Grupo 37 e joga no próximo domingo, às 16 horas, diante do Ipatinga e faz o jogo de volta no dia 2 de outubro. Do outro lado, o Rio Branco encara o Villa Nova-MG e faz o primeiro jogo no domingo, em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. O jogo de volta será no dia 1º de outubro, em Americana. Confira os jogos das oitavas de final: Jogos de ida - dia 25: 15 horas - Coruripe-AL x América-RN 16 horas - Ipatinga-MG x Atlético Sorocaba-SP Villa Nova-MG x Rio Branco-SP Novo Hamburgo-RS x Joinville-SC Remo-PA x Abaeté-PA Ceilândia-DF x Londrina-PR 17 horas - ABC-RN x Treze-PB 19 horas - Vila Aurora-MT x Nacional-AM. Jogos de Volta - dia 1º de outubro: 16 horas - Rio Branco-SP x Villa Nova-MG 17 horas - Nacional-AM x Vila Aurora-MT 02 de outubro: 15h30 - Londrina-PR x Ceilândia-DF 16 horas - Abaeté-PA x Remo-PA Treze-PB x ABC-RN Atlético Sorocaba-SP x Ipatinga-MG Joinville-SC x Novo Hamburgo 17 horas - América-RN x Coruripe-AL.