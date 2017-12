CBF suspende Malutrom-PR de torneios A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu o Malutrom, clube do Paraná, impedindo-o de participar de qualquer competição organizada pela CBF ou por federações estaduais, "assim como de competições interestaduais e internacionais, no Brasil". A Resolução da Presidência da CBF foi tomada porque o Malutrom ingressou na Justiça Comum para tentar garantir sua presença na Copa Sul-Minas. O documento é datado de 6 de dezembro, mas só foi divulgado nesta segunda-feira. Solução - Com isso, o Malutrom está automaticamente rebaixado para a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro. A suspensão vai perdurar até que o clube retire a ação da Justiça Comum ou até que ocorra outra decisão da Justiça Esportiva a respeito da infração. De acordo com os estatutos da Fifa e da CBF, os clubes de futebol não podem resolver questões referentes a normas e regras esportivas na esfera da Justiça Comum. A resolução foi assinada pelo presidente interino da CBF, Alfredo Nunes.