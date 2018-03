CBF tem sigilo bancário quebrado A procuradora Andrea Bayão, do Ministério Público Federal (MPF), requereu hoje à Justiça Federal a quebra de sigilo bancário "de operações ligadas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF)", referentes a dois inquéritos em curso na Polícia Federal, no Rio. Um investiga aplicações da entidade no Banco Vega, entre 1996 e 1997. O outro apura o destino do dinheiro recebido pela CBF pela participação na Copa das Confederações de 1997.