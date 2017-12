CBF tenta fugir da altitude de La Paz A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está tentando nos bastidores das eliminatórias do Mundial de 2002, a transferência da partida com a Bolívia, de La Paz para outra cidade a critério dos mandantes do jogo, longe da altitude de 3.636 metros da capital do país. A negociação vem sendo feita em conjunto com a Confederação Sul-Americana de Futebol e pode ser concretizada daqui a duas rodadas, desde que o adversário, com 13 pontos, esgote sua chance de classificação. O jogo Brasil x Bolívia, programado para o dia 8 de novembro, é o penúltimo da seleção no torneio. Depois, vai enfrentar a fraca Venezuela, em casa. A altitude de La Paz provocou a primeira derrota do Brasil em eliminatórias, em jogo realizado em 25 de julho de 1993, vencido pela Bolívia por 2 a 0. O problema é um "fantasma" para a comissão técnica. Se a partida passar para uma cidade mais próxima do nível do mar aumenta a possibilidade de vitória do time de Luiz Felipe Scolari. A pretensão da CBF pode esbarrar na reação das outras equipes que disputam vaga para o Mundial, precisamente Paraguai, Equador, Uruguai e Colômbia. Como até agora não há nada de oficial, as federações de Futebol desses países ainda não se manifestaram. Mas a Argentina, virtual campeã das eliminatórias, já sinalizou à CBF que não se opõe à mudança de local da partida. Inicialmente, a Sul-Americana determinou que os participantes das eliminatórias escolhessem apenas uma cidade para a disputa dos jogos do torneio. A CBF indicou São Paulo e Rio de Janeiro, numa exceção à regra. Conseguiu depois autorização para realizar partidas em outros Estados, por causa do racionamento de energia na Região Sudeste. A Bolívia definiu-se por La Paz.