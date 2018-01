CBF tenta tirar a partida de La Paz A CBF vai entrar em contato com a Federação Boliviana de Futebol para pedir a alteração do local da partida entre Brasil e Bolívia, marcado para La Paz, no dia 9 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa. A entidade trabalha para que o jogo seja deslocado para Santa Cruz de la Sierra. A idéia é tentar escapar da altitude de cerca de 3.600 metros da cidade. Se o confronto for mantido para a capital boliviana, a delegação brasileira terá de ficar concentrada em Santa Cruz de la Sierra para viajar até La Paz horas antes do início da partida. O procedimento é adotado para minimizar os efeitos da altitude. O jogo em Santa Cruz de la Sierra evitaria esse desgaste. Como o Brasil já está classificado para a Copa e a Bolívia, eliminada, a CBF acha que a mudança não traria prejuízo às seleções. Mesmo assim, a entidade acha que terá dificuldade para convencer os bolivianos. O último compromisso da seleção de Parreira nas Eliminatórias será em 12 de outubro, contra a Venezuela, em Belém, no Pará.