CBF unifica horários dos jogos da Série B A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na tarde desta terça-feira, para às 21h40, a realização da partida entre Botafogo e Marília, no estádio Caio Martins, pela penúltima rodada do quadrangular decisivo da série B do Campeonato Brasileiro. O confronto, anteriormente previsto para domingo às 11h, teve seu horário alterado para ocorrer ao mesmo tempo do jogo entre Sport e Palmeiras. A entidade também informou que a última rodada, no sábado, dia 29 - Palmeiras x Botafogo, no Parque Antártica, e Marília x Sport, no estádio Bento de Abreu, foi programada para as 16h.