CBF unificará calendário em 2007 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira o calendário de 2006, determinando a interrupção do Campeonato Brasileiro das Séries A e B durante a disputa da Copa do Mundo, entre 9 de junho e 9 de julho. De acordo com o presidente da entidade, Ricardo Teixeira, a disputa das duas principais divisões do futebol do País com apenas 20 clubes cada permitiu mais flexibilidade para a composição de datas e a paralisação do torneio. O dirigente assegurou que em 2007 o calendário estará unificado, em sintonia com o da Europa, o que, segundo ele, permitirá mais investimentos privados no futebol brasileiro. "Só não o unificamos em 2006 por causa de compromissos comerciais até mesmo de vários veículos de comunicação que estarão em vigor. Mas, para 2007, já será possível." Teixeira disse que ainda não está certa a fórmula da Série B do Brasileiro do ano que vem: podendo ser disputada no mesmo sistema da atual, com um turno só e oito se classificando para um fase final ou em dois turnos. O Campeonato Brasileiro da Série A será disputado de 16 de abril a 3 de dezembro. A Série B, de 15 de abril a 25 de novembro. Já a Série C, com 64 clubes vai ocupar somente parte do segundo semestre: de 16 de julho a 19 de novembro. A CBF também oferece mais datas para os Estaduais, que vão começar (todos) em 11 de janeiro e vão até 9 de abril (para os que tiverem clubes nas Séries A ou B) ou então terminarão em 7 de maio (para os que contarem com agremiações da Série C).