CBF usou ?critério técnico? na Série B A segunda divisão do Campeonato Brasileiro terá 28 clubes, dos quais sete não faziam parte da Série B do Campeonato Brasileiro de 1999, nem estão entre os quatro que se classificaram por meio da Série C. Esses times foram incluídos pela CBF na tabela por terem participado do Módulo Amarelo da Copa João Havelange, cujos integrantes foram escolhidos pelos próprios clubes em 2000 - o Malutron entrou por ter sido o campeão dos módulos Verde e Branco. Ao anunciar as equipes, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, chamou a forma de escolher os participantes de critério "técnico". O critério beneficou o Americano-RJ, Anapolina-GO, Sergipe-SE, Figueirense-SC, Fortaleza-CE, Malutron-PR e Nacional-AM, que não estavam na ?segundona? de 1999. O Americano tem como padrinho o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj), Eduardo Vianna, aliado de Teixeira. O presidente da CBF reconheceu ter recebido "muito pedidos" para que fossem incluídos outros nomes na segunda divisão. O campeonato será disputado com a mesma fómula da primeira divisão, em que 28 clubes jogam entre si, do dia 8 de junho ao dia 25 de novembro. Os quatro primeiros na tabela se classificam à semifinal, cujas datas ainda não foram definidas. Os clubes paulistas presentes na competição são: Bragantino, XV Novembro de Piracicaba e União São João. Apagão - Ainda não foi acertado um contrato com nenhuma rede de televisão para a transmissão de jogos da segunda divisão. Estão em curso negociações com a Rede Globo, que pode comprar os direitos para a TV a Cabo. Assim, todos os jogos devem ser realizados à tarde. Segundo Teixeira, ainda estão sendo estudadas medidas em relação à primeira divisão, para a qual há duas opções: a utilização de geradores e transferência de partidas para estádios no sul ou no norte, regiões que não serão afetadas pelo racionamento. "Ainda estamos reestudando e não há prazo para uma definição", explicou o dirigente.