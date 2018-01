CBF vai ao STJ tentar cassar liminar Mais uma vez, o destino do Campeonato Brasileiro será decidido no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entrou hoje com pedido de liminar para suspender outra liminar que garantiu a participação do Clube do Remo, do Pará, na competição deste ano. Um acordo firmado entre o Clube dos 13, a CBF e o Ministério do Esporte, no primeiro semestre, estabeleceu que 28 clubes participariam do torneio. A briga entre o clube paraense e a CBF, que poderá suspender o Campeonato Brasileiro, começou com uma decisão favorável ao Remo, obtida na 14ª Vara Federal de Belém, para participar da competição, sob pena de suspensão do torneio e multa diária de R$ 500 mil. A confederação alega que a decisão da Justiça do Pará fere a Lei Pelé, que estabelece que só as decisões finais dos Tribunais de Justiça Desportiva podem ser impugnados no Judiciário. A ação do Remo não passou pelas instâncias da Justiça Desportiva. Hoje, o clube brasiliense do Gama - com participação garantida no torneio - também entrou com pedido de liminar no STJ para derrubar a liminar obtida pelo Remo. Uma decisão favorável ao Gama beneficia diretamente a CBF. No ano passado, Gama e CBF travaram batalha judicial que resultou na inclusão do clube da capital na competição. "Nesse momento os interesses do Gama são os mesmos da CBF, mas isso não significa que estamos ajudando a confederação", afirma o advogado do Gama, Paulo Goyás. A defesa do clube pede que todas as ações relativas ao Campeonato Brasileiro sejam julgadas pela 21ª Vara de Brasília, que julgou no ano passado ação do PFL e do PTB brasilienses garantindo a permanência do Gama na primeira divisão.