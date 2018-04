CBF vai apurar denúncias do Santa Cruz na Série B

Após o presidente do Santa Cruz, Édson Nogueira, apresentar um dossiê sobre venda de resultados dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta terça-feira, que irá apurar todas as denúncias. O responsável por tentar entender todos os fatos envolvendo Paulo Jorge Alves, acusado pelo dirigente, será o presidente da Comissão de Arbitragem, Sérgio Corrêa. "Enquanto não se comprovar nada, não há como fazer um julgamento. Vamos conversar sobre o assunto. Mas é claro que se ficar comprovado seria algo constrangedor", declarou Corrêa. Enquanto isso, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) pretende solicitar junto à CBF a paralisação da Série B. O Santa Cruz, com 42 pontos, foi rebaixado à Série C, ao lado de Remo e Ituano. O quarto rebaixado sairá entre Paulista, Avaí, Santo André e Gama.