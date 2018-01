CBF vai arcar despesas com arbitragem A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai arcar com as despesas de taxas de arbitragem dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. O acordo foi selado nesta terça-feira na sede da entidade, após reunião entre seus dirigentes e representantes da Associação Nacional de Árbitros (Anaf). A CBF prometeu apresentar até sexta-feira uma fórmula para fazer o pagamento. Nas duas últimas rodadas do Brasileiro, árbitros e assistentes não receberam nada do borderô dos jogos. Isso se deveu à nova legislação esportiva, mais precisamente ao Estatuto de Defesa do Torcedor, que entrou em vigor em 15 de maio e estabelece que a entidade organizadora das competições de futebol se encarregue de pagar os árbitros. Antes, o acerto era feito pelos clubes. De acordo com o diretor jurídico da Anaf, Francisco Victor, a CBF se prontificou a saldar uma dívida de R$ 150 mil, dos clubes com os árbitros, referente a 2002. ?Este ano, o não-pagamento das taxas já representa algo em torno de R$ 70 mil. Ficaram de pagar também essa quantia", disse Victor, que participou da reunião. As taxas de arbitragem em jogos do Brasileiro variam de acordo com ?nível" dos árbitros. Os da Fifa recebem R$ 2,5 mil por partida, os assistentes Fifa, R$ 1,5 mil. Os árbitros que são apenas do quadro da CBF embolsam R$ 1 mil e os auxiliares, R$ 800,00. Quando há o deslocamento para outras cidades, eles devem apresentar o bilhete da passagem aérea ao final do jogo para serem ressarcidos. Além disso, recebem duas diárias no valor de R$ 150,00 cada.