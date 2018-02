CBF vai indicar um novo árbitro Fifa O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Edson Rezende, informou nesta segunda-feira que 10 árbitros realizarão testes físicos na sexta para ser conhecido o substituto de Márcio Rezende de Freitas nos quadros da Fifa. O dirigente ainda contou que Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS) e os assistentes Aristeu Leonardo Tavares (FIFA-RJ) e Ednilson Corona (Fifa-SP) serão os representantes do Brasil durante a disputa do Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. ?São dez árbitros e a relação já estava pronta antes de eu assumir. Então, a mantive?, explicou o presidente da Comissão de Arbitragem. A vaga precisa ser preenchida porque no final do ano Márcio Rezende de Freitas será aposentado por ter completado 45 anos de idade. Os escolhidos para tentarem a vaga no quadro da Fifa foram: Cléber Wellington Abade (SP), Wilson Luiz Seneme (SP), Djalma Beltrami (RJ), Luis Antônio Silva Santos (RJ), Wallace Nascimento (ES), Paulo Henrique Godói Bezerra (SC), Evandro Rogério Roman (PR), Antonio Hora (SE), Giuliano Bozzano (DF) e Helvécio Zequetto (MS). Quanto ao Mundial de Clubes, o presidente da Comissão de Arbitragem contou que Simon, Tavares e Corona deverão se apresentar no dia 4 dezembro e ficarão à disposição da Fifa até o término da competição, no dia 18. ?O Japão é um vestibular para os árbitros que vão apitar na Copa do Mundo da Alemanha. A primeira etapa foi no Mundial Sub-17, no Peru, quando esse mesmo trio foi, mas como o Simon teve uma infecção intestinal, todos voltaram?, disse Edson Rezende.