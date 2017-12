CBF vai inspecionar campo em Serra Talhada A intenção do Sport de levar o jogo contra o Palmeiras, dia 23, para Serra Talhada, sertão pernambucano, vai depender da decisão do Departamento Técnico da CBF. A informação é do diretor da entidade, Virgílio Elíseo. O dirigente disse que vai aguardar um comunicado da Federação Pernambucana sobre a escolha do local da partida e apartir de então determinar uma inspeção no estádio indicado para verificar se reúne condições de jogo. ?Exijo duas coisas. Primeiro que o local seja realmente 150 quilômetros afastado da cidade do clube punido, depois que o estádio obedeça a todas as normas estabelecidas pelo Estatuto do Torcedor. Se o Sport e a Federação optarem pelo estádio em Serra Talhada e o local for aprovado pela nossa inspeção, não haverá problema?, afirmou o diretor, referindo-se à puniçao da perda do mando de um jogo aplicada pela Justiça Desportiva ao Sport por causa de incidentes ocorridos na Ilha do Retiro, dia 11 de outubro, contra o próprio Palmeiras, jogo válido pela segunda fase da Série B. Virgílio disse que a punição não poderia ser aplicada neste sábado, quando o Sport enfrentará o Botafogo, na Ilha do Retiro. ?Há uma série de pontos que não podemos omitir: venda de ingressos, escala de polícia, requisição de linhas telefônicas, hospegadem e transporte aéreo, enfim toda uma questão logística, que não permitiria a mudança de campo neste sábado.?