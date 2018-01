CBF vai pagar as taxas de arbitragens O presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Armando Marques, confirmou hoje a informação de que a entidade vai pagar as taxas de arbitragem relativas à Série A do Campeonato Brasileiro, já partir da rodada deste fim de semana. A CBF estuda a possibilidade de passar a descontar 5% do borderô dos jogos para cobrir o gasto. Desde 15 de maio, quando foi sancionado o Estatuto do Torcedor, os clubes decidiram não mais arcar com essas despesas. A nova legislação determina que a entidade organizadora das competições promova o pagamento dos árbitros. Isso tem de ser feito logo após a realização dos jogos. De acordo com o diretor-jurídico da Associação Nacional de Árbitros (Anaf), Francisco Victor, a CBF saldará também dívida acumulada em 2002 dos clubes com os árbitros, no total de R$ 150 mil. Após o impasse recente, a dívida de 2003 já passou dos R$ 70 mil. Por jogo do Brasileiro, cada árbitro do quadro da Fifa recebe R$ 2,5 mil, enquanto um assistente, R$ 1,5 mil. Quem não pertence a essa parcela - os que são apenas do quadro da CBF -, ganha R$ 1 mil (árbitro) e R$ 800, 00 (bandeirinha) por partida. O valor de R$ 70 mil também será coberto pela CBF.