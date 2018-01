CBF vai recontar gols de Pelé, diz Ronaldo Ao revelar seu mais novo objetivo, ser artilheiro das eliminatórias do Mundial de 2006, o craque Ronaldo, do Real Madrid, abriu polêmica com Pelé: revelou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está fazendo uma revisão do número oficial de gols do ?rei? pela seleção. "O Brasil jogava contra combinados, vencia por 10 a 0 e Pelé marcava oito vezes. Por isso, a CBF necessita de um estudo mais preciso desses gols." Os dados oficiais da entidade apontam Pelé como principal artilheiro da história da equipe, com 95 gols. Em seguida, viria Ronaldo, com 49, contando com o que assinalou na partida de domingo, contra a Colômbia. "Infelizmente, para mim, não há mais esses jogos com combinados." Dias atrás, Ronaldo afirmara que tinha vários objetivos pela seleção: entre os quais superar a marca de Pelé como artilheiro e também em número de Copas do Mundo disputadas. Se jogar em 2006, o atacante do Real Madrid completará quatro Mundiais, igualando-se a Pelé. Como não descarta a possibilidade de permanecer em atividade até 2010, poderia então encerrar a carreira após participar cinco vezes da maior competição organizada pela Fifa. "Eu quero que nas contagens sejam validados todos os meus gols, inclusive os que fiz pela Olimpíada (de 1996, em Atlanta). Ainda sobre o assunto, Ronaldo lamentou a anulação do gol, por cobertura, que seria o segundo de sua autoria na vitória contra os colombianos. A arbitragem acusou toque de mão antes da conclusão da jogada. "O zagueiro deu um chutão e a bola resvalou na minha mão. Não houve intenção. Foi um erro do juiz. Seria um gol bonito que valeria para a história." Durante entrevista no auditório do Hotel Tropical, em Manaus, Ronaldo foi surpreendido por uma pergunta do ?repórter? Zé Roberto, o meia do Bayern de Munique que acabara de falar com a imprensa e estava escondido próximo ao painel dos patrocinadores da seleção. Ele queria saber a opinião de Ronaldo sobre a pouca audiência do Campeonato Alemão no Brasil. A voz ao microfone era estranha e Ronaldo demorou um pouco até entender que se tratava de uma brincadeira. "Sai daí, Zé", devolveu ao notar o sorriso encabulado do colega. Depois, falou da importância de Zé Roberto no esquema tático de Carlos Alberto Parreira. "Ele dá equilíbrio ao time, compõe a defesa e ajuda bastante o ataque. É um jogador moderno, que superou um momento difícil", afirmou, referindo-se ao que considera um excesso de críticas sobre a capacidade do meio-de-campo do Bayern de Munique. A lembrança vaga de que marcara um gol em Manaus, no Vivaldão, em amistoso entre Brasil e Bósnia, em 1996, acabou arrancando risos do próprio Ronaldo. "É, fiz um gol naquele jogo, foi o da vitória", disse. "Não, o resultado foi empate, por 1 a 1", retrucou um repórter de Manaus. "Lembro sim, mas não de detalhes.", continou o craque. "Foi de falta", concluiu o entrevistador. "Foi? É mesmo? Se você diz, então está certo."