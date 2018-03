CBF veta estádio e leva jogo do São Paulo pela Copa do Brasil para Londrina

A CBF anunciou nesta terça-feira uma nova mudança de sede para o jogo do São Paulo pela segunda fase da Copa do Brasil. Depois de ser marcado para Cuiabá e levado para Cornélio Procópio, o confronto do time paulista com o PSTC, do Paraná, foi transferido para a cidade de Londrina.

A nova alteração foi ocasionada pela ausência de um laudo. A CBF informou que a Federação Paranaense de Futebol disse que a Polícia Militar de Cornélio Procópio, cidade sede do PSTC, não tem condições de garantir a segurança dos torcedores no Estádio Ubirajara Medeiros, com capacidade para 2.200 pessoas.

Na semana passada, PSTC e São Paulo haviam chegado a um acordo para que o confronto fosse realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá. Mas problemas também com a documentação e a ausência de laudos impediram que o local fosse confirmado.

Diante destes problemas, o Estádio do Café, em Londrina, apareceu como solução. O local já recebeu partidas de grandes clubes brasileiros nos últimos anos e está credenciado para receber uma torcida como a do São Paulo. A data e o horário do confronto foram mantidos: dia 1.º de março, às 19h30.