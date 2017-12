CBF volta atrás a autoriza a realização da Copa Sul-Minas-Rio

Três dias após publicar resolução vetando a realização da Copa Sul-Minas-Rio, a CBF voltou atrás nesta quinta-feira e autorizou a disputa do torneio. Por meio de novo comunicado publicado em seu site, a entidade informou que aprova a “realização de jogos amistosos entre os clubes participantes” da Copa Sul-Minas-Rio. O documento ressalta ainda que a decisão conta com a “anuência das federações estaduais envolvidas”. A Federação de Futebol do Rio (FERJ) sempre se apresentou como maior opositora ao torneio.

De acordo com a nova resolução, o torneio deste ano deve ser considerado apenas de caráter amistoso. A partir de 2017, a CBF diz que pretende oficializar a competição e incluí-la no calendário do futebol brasileiro. “A CBF, em parceria com as federações e os clubes, será a responsável por adequar a tabela da competição ao calendário do futebol brasileiro e fornecerá o suporte necessário através de seus órgãos técnicos para a devida oficialização da Copa Sul Minas Rio em 2017”, diz o texto.

Além de contrariar a resolução publicada na segunda-feira, o texto vai de encontro ao que afirmara na terça-feira o secretário-geral da CBF, Walter Feldman. Na ocasião, em entrevista ao Estadão, ele havia declarado que a entidade não autorizaria a competição nem mesmo em caráter amistoso. “Não existe torneio amistoso, isso é um sofisma”, disse Feldman na ocasião.

VEJA A NOTA DA CBF

O Presidente e a Diretoria da Confederação Brasileira de Futebol, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria nº 001/2016 que convoca todos os protagonistas envolvidos na Copa Sul Minas Rio, a fim de deliberar sobre a realização da referida competição e sua inclusão no calendário oficial do futebol brasileiro, a partir do ano de 2017, facultando a disputa, durante a pré-temporada de 2016, de jogos amistosos;

CONSIDERANDO o pleito dos clubes disputantes da Copa Sul Minas Rio para que fossem permitidos jogos amistosos adicionais, além do período de pré-temporada, com o compromisso que estes (a) não conflitem com as datas dos campeonatos oficiais do calendário do futebol brasileiro (b) respeitem o ordenamento jurídico que rege as competições, em especial a Lei 10.671/03 (“Estatuto de Defesa do Torcedor”) e (c) observem os intervalos mínimos entre partidas de um mesmo clube, de acordo com as normas vigentes;

CONSIDERANDO o contínuo interesse da CBF em harmonizar o futebol brasileiro, reduzindo distâncias e promovendo a sintonia e a convergência, além do desenvolvimento de competições de relevante qualidade técnica e forte apelo comercial;

CONSIDERANDO a concordância de todas as Federações que jogos amistosos realizados nas condições estabelecidas no item (ii) não trarão prejuízo aos campeonatos estaduais em 2016;

RESOLVEM:

Aprovar, com a devida anuência das Federações estaduais envolvidas, a realização de jogos amistosos entre os clubes participantes, no ano de 2016, sem prejuízo da observância das leis, regulamentos e estatutos aplicáveis. A CBF, em parceria com as federações e os clubes, será a responsável por adequar a tabela da competição ao calendário do futebol brasileiro e fornecerá o suporte necessário através de seus órgãos técnicos para a devida oficialização da Copa Sul Minas Rio em 2017.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no site da CBF.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2016.