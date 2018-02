CBF volta atrás e antecipa dérbi Um dia após confirmar que dificilmente poderia antecipar o dérbi, clássico de Campinas que coloca frente a frente Ponte Preta e Guarani, o diretor técnico da CBF, Virgílio Elísio, voltou atrás e confirmação a alteração. O confronto entre os rivais campineiros tem sua data mantida para dia 10 de julho, mas passou do horário incomum de sábado às 20h30 para as 15h30, no Majestoso. Segundo a direção da CBF a mudança atende apelo da Polícia Militar de Campinas, que enviou ofício à Federação Paulista de Futebol explicando que teria dificuldades para assegurar a segurança dos torcedores no período da noite de sábado. O pedido, que deveria ser da direção da Ponte Preta, o clube mandante, partiu do próprio presidente da FPF, Marco Pollo del Nero, em contato telefônico, terça-feira à tarde, com Elísio. Prevaleceu a força política, não sendo explicado como foi solucionado o impedimento maior alegado pela CBF que seria a transmissão ao vivo deste jogo pela televisão, através do sistema pay-per-view. Outros três jogos estão marcados para este mesmo sábado à noite, inclusive dois clássicos: Atlético-BH x Cruzeiro, Figueirense x Criciúma e Fluminense x São Caetano. A antecipação foi comemorada pelos dirigentes ponte-pretanos, que acreditam numa presença maior de público. Segundo o administrador do Majestoso, Nenê Tognolo, a idéia é pedir uma carga de ingressos em torno de 15 mil tickets. Na véspera, dia 9 de julho, será feriado estadual. Este jogo será realizado sob ameaça da FPF. Marco Pollo del Nero alertou que caso haja incidentes graves entre as duas torcidas, o próximo dérbi, dia 24 de outubro, no Brinco de Ouro, pelo returno do Brasileiro, poderá ser realiza do apenas com a presença de uma torcida, como aconteceu recentemente no clássico argentino entre Boca Juniors e River Plate. Esta é uma experiência que poderia ser estendida também para os clássicos da capital.