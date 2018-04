Ceará anuncia acerto com técnico Sérgio Soares, do São Bernardo

Sérgio Soares despistou, mas será o técnico do Ceará na sequência da temporada. O treinador do São Bernardo, time que disputa o Campeonato Paulista, foi anunciado na manhã desta segunda-feira pelo presidente do clube, Robinson de Castro, nas redes sociais.

O presidente do Ceará confirmou o acerto e logo depois o clube confirmou Sérgio Soares no seu site oficial. Apesar do anúncio, ele desembarcará no alvinegro apenas no dia 11 de abril, após o término da primeira fase do Paulistão. Até lá o time será dirigido pelo interino Cristian de Souza.

Sérgio Soares foi contratado pelo São Bernardo para livrar o time do rebaixamento à Série A2. Porém, após uma boa sequência deixou o time a apenas um ponto do grupo de classificação às quartas de final. O time do ABC Paulista entrará na última rodada precisando vencer o Água Santa, fora de casa, e torcendo por tropeço do Novorizontino para o Corinthians, no Itaquerão.

No Ceará, o treinador poderá assumir apenas para jogos da Copa do Brasil. Isso porque o time foi eliminado na Copa do Nordeste (perdeu para o Santa Cruz) e no Estadual dependerá de uma combinação de resultados para avançar ás semifinais. A última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense acontecerá no dia 10, um dia antes da chegada de Sérgio Soares na capital Fortaleza.