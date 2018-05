Ceará anuncia Jorginho como substituto do demitido Chamusca no comando do time

Menos de 24 horas depois da saída de Marcelo Chamusca, a diretoria do Ceará já confirmou o acerto com o técnico Jorginho, ex-lateral da seleção brasileira campeão do mundo em 1994. O novo comandante chega em Fortaleza nos próximos dias para a apresentação oficial e já assume a equipe que ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele estava sem clube desde que deixou o Bahia em julho de 2017, há quase um ano.

Com 53 anos, Jorginho já treinou Vasco, Flamengo, Figueirense, Goiás e Ponte Preta, além de ter sido auxiliar de Dunga na seleção brasileira que disputou o Mundial de 2010, na África do Sul. No exterior, o treinador comandou o Kashima Antlers, do Japão, e o Al-Wasl, do Emirados Árabes Unidos.

Na época de jogador, atuando como lateral-direito, Jorginho foi titular da seleção dirigida por Carlos Alberto Parreira na campanha do tetracampeonato mundial em 1994.

A derrota por 2 a 1 para o Vitória no último domingo fechou a passagem de Marcelo Chamusca pelo Ceará. O clube, com apenas três pontos e nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro, apostou na troca de treinador para tentar reagir. Provavelmente ainda sem Jorginho, o clube tem uma decisão nesta quarta-feira, às 19 horas: depois de empatar por 3 a 3 no primeiro jogo, decide com o CRB uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste.

"Estou muito feliz em fechar com o Ceará. Temos dois objetivos claros e muito importantes. O Nordestão é um deles. A permanência na Série A também será fundamental para o planejamento do clube. Vamos em busca de sair dessa situação. Conheço muito bem a torcida do Ceará. É forte, apaixonada e presente. O apoio nesse momento será muito importante. A Série A é bem difícil, temos que 'matar um leão' a cada jogo, mas é possível, sim, fazer um bom trabalho", avaliou Jorginho.

A estreia do novo treinador deve acontecer apenas no próximo domingo, contra o Grêmio, às 19 horas, no Castelão, em Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.