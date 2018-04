Ceará aproveita falha do goleiro Paulo Rafael e derrota Paysandu em casa

FORTALEZA - O Ceará conseguiu nesta terça-feira a primeira vitória na Série B do Brasileiro. Na "despedida" do Estádio Presidente Vargas, que será entregue para a Fifa utilizar nos treinos das seleções em Fortaleza durante a Copa das Confederações, o time cearense derrotou o Paysandu por 1 a 0, numa falha do goleiro Paulo Rafael, que entrou no segundo tempo e, num chute despretensioso, soltou a bola para Mota marcar. Com o resultado, o Ceará chegou aos quatro pontos, enquanto o Paysandu segue com um.

O jogo começou com os dois times buscando o gol. Mas, com muita vontade e pouca técnica, as principais chances apareceram apenas no final do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Zé Carlos saiu mal do gol e a bola sobrou para Macena, que chutou para a defesa do Paysandu salvar. A resposta veio aos 48, com Alex Gaibú, que tentou duas vezes, sem conseguir fazer o gol.

Na etapa final, o jogo seguia equilibrado até os 22 minutos, quando aconteceu a falha do goleiro Paulo Rafael, que tinha entrada na vaga de Zé Carlos, lesionado durante a partida. Num chute despretensioso, ele tentou agarrar a bola, mas não conseguiu e soltou nos pés de Mota, que fez 1 a 0. O Paysandu volta a campo na sexta-feira, quando enfrenta o América-RN em Paragominas (PA). No mesmo dia, o Ceará visita o ABC em Natal.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 0 PAYSANDU

CEARÁ - Fernando Henrique (Dionatan); Rafael Cruz, Rafael Vaz, Douglas e Renan Luís; Diogo Orlando (Anderson Marques), Luiz Henrique (Alan Pinheiro), Ricardinho e João Marcos; Mota e Macena.

Técnico - Leandro Campos.

PAYSANDU - Zé Carlos (Paulo Rafael); Pikachu, Raul, Diego Bispo e Janilson (Pablo); Ricardo Capanema, Vanderson (Helinton), Alex Gaibú e Eduardo Ramos; Careca e João Neto.

Técnico - Lecheva.

GOL - Mota, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Italo Medeiros de Azevedo (RN).

CARTÕES AMARELOS - Mota e Alan Pinheiro (Ceará); Raul (Paysandu).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE).