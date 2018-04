Ceará, Bahia e América-RN avançam na Copa do Brasil; Ituano bate Goiás A Copa Brasil conheceu na noite desta quarta-feira os seus últimos quatro classificados à terceira fase: Vasco, Ceará, Bahia e América-RN. Já pela terceira etapa da competição, o Ituano ganhou do Goiás, por 2 a 0, o Sport fez 2 a 1 no Santos e Botafogo e Figueirense ficaram no 2 a 2.