Ceará briga pela liderança da Série B Nesta sexta-feira, a Série B do Campeonato Brasileiro pode ter um novo líder. Se vencer o Brasiliense-DF, no Estádio Castelão, em partida marcada para ter início às 20h30, o Ceará chega aos 13 pontos e assume a liderança. Já o time candango, pode voltar à ponta com um simples empate, porque já soma 11 pontos, um a menos do que o Paulista que lidera isolado. Para tal missão, o Ceará deverá sofrer algumas mudanças. Com o desfalque de Claudinho Baiano no meio campo, o técnico deve promover a entrada do volante Alexandre Dorta. No time do Distrito Federal, as ausências são no ataque. Sem poder contar com o artilheiro Val Baiano e com Igor, Sérgio Alves deve vestir a camisa de titular. Seu companheiro ainda é uma incógnita. Pode ser o grandalhão Credeence, ex-Guarani. Em Florianópolis, o Avaí-SC recebe o Náutico-PE, em confronto que os dois times almejam chegar às primeiras colocações na tabela. O time catarinense tem oito pontos, sendo o sexto colocado, enquanto os pernambucanos, com sete pontos, ocupam a oitava colocação. Os outros dois jogos envolvem clubes paulistas: Mogi Mirim x Remo, Ituano x Fortaleza e CRB x Portuguesa. A rodada será completada no final de semana com mais três jogos no sábado e dois no domingo. Confira: Sábado - 16:00 - Santo André x Joinville-SC; América-RN x Bahia-BA e Vila Nova-GO x Londrina-PR. Domingo - 10:00 - América-MG x Sport-PE e São Raimundo-AM x Anapolina-GO.