Ceará busca reabilitação contra a Lusa Reabilitação. Esta é a palavra de ordem no Ceará para o jogo desta sexta-feira, às 20h30, no estádio Castelão, contra a Portuguesa de Desportos, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time cearense com apenas 10 pontos ganhos em sete jogos vem de duas derrotas na competição. Perdeu em casa para o Brasiliense por 1 a 0 e em Jundiaí para o Paulista por 2 a 1. O treinador Lula Pereira altera a equipe em três posições, mas não muda o sistema de jogo: 3-5-2. "Vamos jogar com três zagueiros e seremos ofensivos", disse Lula que tirou do time o atacante Paquito e o ala esquerda Peris, colocando Paloma e Micael. Outra alteração é no meio-campo. O volante Daniel cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e cede lugar para Felipe. Caso o sistema 3-5-2 não dê resultados, Lula pode adotar durante a partida o esquema 4-3-2, tirando o zagueiro Alan, o meia Goiano e o atacante Paloma para as entradas de Marquinhos Rosa, André e Paquito. A previsão de público é de 12 mil pagantes. A diretoria alvinegra tenta promover o jogo como o oficial das comemorações dos 90 anos de fundação do time completados no último dia dois. O Ceará tem a melhor média de público da Série B com 18 mil pagantes nos jogos disputados em casa.