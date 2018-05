Ceará confirma a contratação do atacante Éder Luis, ex-Atlético e ex-São Paulo

O Ceará confirmou nesta quarta-feira a contratação por empréstimo do atacante Éder Luís, de 33 anos, que já teve passagens pelo Atlético-MG, São Paulo, Vasco e Benfica, de Portugal. O jogador tem os direitos vinculados ao Red Bull Brasil e assinou contrato com duração até o final do ano.

"Queria agradecer a esse clube que está abrindo as portas para mim. A expectativa, sem dúvida, é muito grande. Estar disputando a Série A com o Ceará será muito bom. Sei da força que esse time tem, principalmente, dentro de casa", disse o jogador ao site oficial do clube.

Eder Luis começou a jogar profissionalmente no Atlético-MG, em 2005. Três anos depois foi emprestado ao São Paulo. Em 2009, retornou ao time mineiro, quando viveu seu melhor momento e foi negociado com o Benfica. No clube português, teve uma temporada ruim e voltou ainda em 2010 para jogar no Vasco.

A passagem pelo clube carioca foi dividida em duas. Entre elas, o atacante atuou no futebol dos Emirados Árabes, quando vestiu a camisa do Al-Nasr. Retornou ao Vasco em 2014 e atuou por mais três anos. No início de 2018, foi contratado pelo Red Bull Brasil e disputou o Campeonato Paulista.

"Sempre fui um atleta muito dedicado, que sempre procurou conquistas. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas temos que sonhar grande. A torcida pode esperar o máximo de mim. Vou fazer de tudo para fazer esse torcedor feliz", garantiu Éder.