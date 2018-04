Ceará conta com casa cheia para duelo contra o Cruzeiro Com casa cheia, o Ceará enfrenta o Cruzeiro, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os 20 mil ingressos colocados à venda foram comprados antecipadamente. "A torcida alvinegra será nosso 12.º jogador", apostou o treinador Dimas Filgueiras, que tenta com uma vitória afastar o fantasma do rebaixamento para a Série B de 2012.