Ceará deixa Vitória longe da vaga O Vitória ficou longe da classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B ao ser derrotado pelo Ceará, por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado, no Estádio Barradão, em Salvador, pela 19ª rodada. O time baiano continuou com 26 pontos, caindo para a 13.ª colocação. O Ceará, com o mesmo número de pontos do adversário, subiu para a 12.ª posição e deu um passo importante para evitar o rebaixamento à Série C de 2006. Leandro Domingues fez o gol do Vitória no início do segundo tempo mas, Camanducaia e Reinaldo Aleluia, aos 20 e 23 minutos, marcaram os gols da virada cearense. Em Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, a Anapolina venceu o Avaí, por 2 a 0, e saiu da zona de rebaixamento. O time goiano subiu para a 16.ª colocação, com 24 pontos. O Avaí manteve-se no grupo dos classificados, com 29 pontos, em sétimo lugar. Donizete, no primeiro tempo, e Adriano Magrão, no segundo, marcaram os gols.