Ceará derrubou Náutico em Recife O Ceará conseguiu uma importante vitória sobre o Náutico, por 3 a 1, de virada, no Estádio dos Aflitos, em Recife, neste domingo cedo. O time cearense agora é quinto colocado, com 10 pontos, enquanto o Náutico continua com sete pontos, em oitavo lugar dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Esta derrota inesperada tirou do Náutico o brilho pelas duas goleadas em casa, diante do América-MG, por 3 a 0, e o Londrina, por 5 a 0. Agora terá que se recuperar diante do Avaí, em Florianópolis, dia 28, sexta-feira. O Ceará vai receber o Brasiliense, em Fortaleza. Esta vitória cearense em Recife foi a segunda seguida, uma vez que na última rodada tinha derrubado, de virada, o Bahia, por 2 a 1. O Náutico abriu o placar com Gil Baiano, aos 14 minutos do primeiro tempo. Mas o Ceará reagiu em seguida. Claudinho empatou aos 16 minutos e Paquito virou aos 24 minutos ainda da etapa inicial. O lateral Carabina, aos 23 minutos, cobrando falta, deu números finais ao jogo. A quinta rodada foi finalizada, com dois líderes: Brasiliense e Paulista, com 11 pontos, seguidos por Fortaleza, Santa Cruz e Ceará, com 10, Avaí e Portuguesa, com oito e Náutico, com oito, em oitavo lugar. Passam à segunda fase os oito primeiros colocados. Vão ser rebaixados os seis últimos, que neste momento são Santo André, Mogi Mirim, Londrina, CRB, Caxias e América-RN.