Ceará divulga esquema de segurança para a Copa das Confederações

SÃO PAULO - A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Cidadã do Ceará divulgou o esquema de segurança que será implantado para os jogos em Fortaleza durante os jogos da Copa das Confederações. No total, oito mil policiais farão a segurança do evento na capital cearense, que sediará três partidas da competição. Dois mil homens do exército brasileiro também atuarão em Fortaleza durante o evento.

De acordo com a secretaria, 170 policiais serão deslocados para a escolta das seleções, atuando nos trajetos entre o aeroporto, hotéis, centros de treinamento e a Arena Castelão, local que abrigará os jogos.

A Fifa assume o comando do estádio e da segurança no entorno na próxima semana. Durante os jogos, será proibido o acesso de veículos num raio de 800m da Arena - só será permitida a passagem daqueles que estiverem a serviço das delegações e veículos oficiais ou de apoio ao evento.

O primeiro jogo da Copa das Confederações na Arena Castelão será entre Brasil e México, em 19 de junho. A cidade também abrigará o duelo entre Nigéria e Espanha, dia 23, e uma das semifinais do torneio, quatro dias mais tarde.