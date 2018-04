Ceará diz que Cruzeiro busca ritmo de jogo no Mineiro A decisão do técnico Marcelo Oliveira de utilizar a força máxima do Cruzeiro nos jogos do Campeonato Mineiro que antecedem a estreia do time na Copa Libertadores foi aprovada pelos jogadores. O lateral-direito Ceará avaliou que as próximas três partidas no torneio estadual serão fundamentais para o time adquirir o ritmo de jogo ideal para o duelo com o Real Garcilaso, do Peru, no dia 12 de fevereiro, fora de casa.