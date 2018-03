Ceará e Anapolina empatam na Série B O Ceará empatou com a Anapolina por 1 a 1, neste domingo à tarde, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, completando a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O empate deixou o time cearense com 19 pontos, em 9º lugar. A equipe goiana soma 17 e está em 15º. A Anapolina, eficiente na marcação, segurou bem o adversário no primeiro tempo. Depois abriu o placar aos 7 minutos da segunda etapa, com Cláudio. O Ceará, porém, teve todas as chances para vencer, inclusive por contar com dois jogadores de vantagem, já que Babau foi expulso aos 43 do primeiro tempo e Donizete também levou vermelho aos 27 do segundo. O gol de empate saiu apenas aos 41, com Beto. Mudanças - Neste domingo, o CRB contratou Robertinho para substituir Estevam Soares, que foi demitido após o empate em casa com o Paulista, por 1 a 1. Também hoje, o técnico Luis Carlos Wink pediu demissão no Mogi Mirim.