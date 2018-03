Ceará e Caxias vencem pela Série B O Ceará se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Remo por 3 a 1, nesta terça-feira à noite, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. No outro jogo do dia, o Caxias voltou a ganhar em seu estádio depois de um jejum de quase três meses: fez 4 a 0 sobre o América-RN. O Ceará abriu o placar aos cinco minutos com Nenê, mas sofreu o empate aos 11, com o gol de Waldomiro. Quatro minutos depois, Cris usou a cabeça para colocar os cearenses novamente na frente. E aos 38 da segunda etapa, Marco Antônio fechou o placar. A vitória deixou o Ceará com 22 pontos, em quinto lugar. O Remo, apesar da derrota, continua na terceira posição, com 25 pontos. No estádio Centenário, o Caxias passou fácil pelo América-RN. A vitória foi garantida praticamente no primeiro tempo, quando Marcelo Carioca fez dois gols e Heverton marcou outro para o time gaúcho. Na segunda etapa, Gabriel completou o placar. Com este três pontos, o Caxias chegou aos 15 pontos, respirando um pouco na sua luta para evitar o rebaixamento, embora ocupe a antepenúltima posição. Já o América permanece com 18 pontos, em 17º lugar.