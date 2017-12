Ceará e CRB só pensam em vencer Ceará e CRB se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, precisando vencer de qualquer maneira na Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa, com 17 pontos e em 19.º lugar, luta contra o rebaixamento, enquanto o time visitante, com 24 pontos e na 11.ª posição, sonha com uma vaga na segunda fase. O time cearense usa a velha tática da pressão, tirando o jogo do Castelão para o acanhado Presidente Vargas. O lateral-esquerdo Cássio, ex-Flamengo, fará sua estréia e o ataque terá a volta do experiente Maurílio que entrará na vaga de Reinaldo Aleluia expulso na derrota, de 1 a 0, para a Portuguesa. No CRB o jovem Walmir vai entrar na lateral-esquerda no lugar de Douglas, suspenso. Outra mudança acontecerá na defesa, com a entrada de Dino na vaga de Carlinhos.