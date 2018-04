Ceará e Cruzeiro empatam e vão para a última rodada do Brasileiro ameaçados de cair

FORTALEZA - A sorte de Ceará e Cruzeiro ficará para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, as duas equipes empataram em 2 a 2 em jogo emocionante e adiaram a decisão sobre a permanência ou não deles na elite do futebol brasileiro em 2012. O resultado foi ruim para os dois.

Mas o Cruzeiro depende só de si. Tem 40 pontos e precisa vencer o Atlético-MG, em Sete Lagoas (MG), com mando celeste, na próxima rodada. O Ceará, que tem 39 pontos, joga em Salvador contra o desmotivado Bahia e aposta numa vitória alvinegra no clássico mineiro. Um empate não serve para o time cearense, já que o Cruzeiro tem oito gols a mais de saldo. O Atlético-PR, com 38 pontos, também briga para não ocupar uma das duas vagas restantes na Série B do ano que vem.

Com o apoio da torcida, o Ceará abriu o marcador aos 19 minutos do primeiro tempo, com Osvaldo. O Cruzeiro empatou ainda na etapa inicial, com gol de Anselmo Ramon de cabeça após cruzamento da direita.

Na etapa final, o Cruzeiro voltou mais determinado e virou o placar aos 16 minutos, com Ortigoza, que havia acabado de entrar. O Ceará pressionou até conseguir o empate, aos 36, com o zagueiro Daniel Marques.

FICHA TÉCNICA:

Ceará 2 x 2 Cruzeiro

Ceará - Fernando Henrique; Juca, Fabrício, Daniel Marques e Eusébio; Michel (Sinho), Heleno, João Marcos (Leandro Chaves) e Thiago Humberto; Osvaldo e Róger (Washington). Técnico: Dimas Filgueiras

Cruzeiro - Fábio; Marquinhos Paraná (Naldo), Léo, Victorino e Diego Renan; Charles (Everton), Leandro Guerreiro, Fabrício e Montillo; Anderson Ramon (Ortigoza) e Wellington Paulista. Técnico: Vágner Mancini

Gols - Osvaldo, aos 19, e Anselmo Ramon, aos 22 minutos do primeiro tempo. Ortigoza, aos 22, e Daniel Marques, aos 36 minutos do segundo tempo

Árbitro - Wilson Luís Seneme (SP)

Cartões amarelos - Fernando Henrique, Daniel Marques, Michel, Eusébio, Thiago Humberto, Fábio, Marquinhos Paraná, Charles e Montillo

Renda e Público - Não divulgados

Local - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza