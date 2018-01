Ceará e São Raimundo jogarão à noite Um inesperado atraso no vôo que levou a delegação do São Raimundo, de Manaus (AM) para Fortaleza (CE), acabou provocando uma mudança no horário do jogo entre Ceará e São Raimundo das 16 horas para às 20h30, deste sábado. O pedido foi feito pelo clube amazonense e aceito pela CBF. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.