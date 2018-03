Ceará elimina o Atlético-MG: 2 a 0 O Ceará venceu o Atlético-MG por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, no lotado Estádio Castelão, em Fortaleza, e garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Camanducaia e Maurílio marcaram os gols da classificação, ambos no segundo tempo. No primeiro jogo do confronto, no Mineirão, houve empate por 1 a 1. Mas, mesmo jogando em casa, o Ceará optou por reforçar a marcação. E o Atlético não conseguiu criar boas chances. Como precisava da vitória, o Atlético partiu para o ataque no segundo tempo. E abriu espaço para os contra-ataques do Ceará, que aproveitou para marcar seus gols. O primeiro deles saiu aos 32 minutos, quando Camanducaia recebeu a bola dentro da área e acertou um belo chute. Já nos acréscimos, aos 49, Maurílio marcou o segundo gol, garantindo a classificação do Ceará.