Ceará empata com Juventude e segue na quarta posição Apesar de terem empatado por 1 a 1, nesta terça-feira, no estádio Castelão, em Fortaleza, Ceará e Juventude festejaram o resultado pela 20.ª rodada, a primeira do returno, do Campeonato Brasileiro da Série B. O placar manteve os cearenses no G-4 - na quarta colocação, com 34 pontos. Sem este ponto, perderiam a posição para o São Caetano, que venceu a sétima seguida diante do Bragantino.