Ceará empata com Ponte Preta e pode ficar fora do G-4

O tropeço em casa pode custar um lugar no G-4, o grupo de acesso, ao time da casa, que está no quarto lugar, com 30 pontos. Agora, resta torcer para a Portuguesa não vencer o Vasco, neste sábado, no Canindé. Já a Ponte Preta está na sexta posição, com 27 pontos, há quatro rodadas sem vencer.

O Ceará dominou praticamente toda a partida, mas esbarrou na retranca da Ponte Preta. Quando superou os defensores, o time da casa parou no goleiro Giovanni. Em uma das únicas oportunidades em que se arriscou no ataque, o time de Campinas marcou. Aos 13 minutos, o atacante Lins aproveitou sobra na área e bateu no canto direito do goleiro Lopes.

O empate cearense saiu ainda no primeiro tempo. Aos 27, o meia Geraldo aproveitou cruzamento da direita e desviou no canto esquerdo do goleiro. Na segunda etapa, o Ceará pressionou muito, mas não conseguiu virar. A Ponte Preta se limitou a se defender e comemorou o empate mesmo jogando mal.

Agora, o Ceará volta a campo para enfrentar o América-RN, no próximo dia 22 (sábado), às 16h10, no estádio Machadão, em Natal. A Ponte Preta joga contra o Duque de Caxias, no mesmo dia e horário, em Campinas.

Ficha técnica

Ceará 1 x 1 Ponte Preta

Ceará - Lopes; Boiadeiro, Fabrício, Erivélton e Fábio Vidal (Reinaldo); Michel (Jorge Henrique), João Marcos, Heleno e Geraldo; Wellington Amorim e Preto (Misael). Técnico: PC Gusmão.

Ponte Preta - Giovanni; Edilson, Marrom (Renan), Dezinho e Vicente; Deda, Willian, Guilherme e Eduardo Arroz (Gercimar); Fabiano Gadelha (Evando) e Lins. Técnico: Pintado.

Gols - Lins, aos 13, e Geraldo, aos 27 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Fabrício e Heleno (Ceará); Marrom, Eduardo Arroz e Edílson (Ponte Preta).

Árbitro - Antonio Hora Filho (SE).

Renda - R$ 245.130,00.

Público - 17.248 pagantes.

Local - Estádio Castelão, em Fortaleza (CE).