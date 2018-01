Ceará empata e elimina o Flamengo O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil ao empatar nesta quarta-feira à noite com o Ceará por 1 a 1, no Castelão, em Fortaleza. A equipe carioca perdera o jogo de ida por 2 a 0 e precisava vencer pelo menos por dois gols de diferença. O resultado classificou o Ceará às quartas-de-final da competição. Agora, enfrentará Ituano ou Atlético-MG. O Flamengo teve atuação muito ruim e ainda sofreu duas expulsões: Fabiano e Jônatas. A equipe carioca vive uma crise desde o meio de semana, quando o técnico Cuca foi demitido. Nesta quarta, o interino Andrade comandou o time. O Ceará poderia ter vencido o jogo com facilidade, mas se acomodou depois de atuar com 11 contra 9, num momento em que vencia por 1 a 0. O gol do time da casa surgiu aos 14 minutos do primeiro tempo. Camanducaia ganhou disputa com Ricardo Lopes e não teve trabalho para superar o goleiro Diego. O Flamengo tinha dificuldades de criar situações de gol, enquanto o Ceará tocava a bola com rapidez e atuava na base dos contra-ataques. Diego se destacou em vários lances. No segundo tempo, o domínio do Ceará continuou e outros gols não saíram por puro preciosismo de seus atacantes. Aos 26 minutos, tudo ficou mais fácil para o Ceará, quando Fabiano foi expulso por cometer falta como último homem de defesa. Jônatas reclamou com descontrole e também recebeu cartão vermelho. Esperava-se que o Ceará aproveitaria as duas expulsões para ampliar o marcador. Mas, aos 45, o atacante Obina arriscou chute de fora da área e o goleiro Adílson falhou: o Flamengo empatava a partida. Confira a tabela da Copa do Brasil 2005.