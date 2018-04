Ceará espanta zebra, vence Campinense e segue no G-4

O Ceará encerrou um jejum de dois jogos sem vitórias e, nesta terça-feira, bateu o Campinense por 3 a 1, em pleno estádio Amigão, em Campina Grande, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado também serviu para os cearenses permanecerem no G-4 - na quarta colocação, com 47 pontos. O clube poderia perder a vaga para Figueirense e São Caetano. Já os paraibanos seguem ameaçados pelo rebaixamento, com apenas 26 pontos.

A primeira etapa foi movimentada, em que prevaleceu a qualidade. É verdade que o Campinense começou melhor, mas foi o Ceará quem abriu o placar com Geraldo, aos 10 minutos. O meia completou, de cabeça, um cruzamento de João Marcos.

Mas sete minutos depois, Nino, também de cabeça, após levantamento de Washington, empatou. Nem deu tempo de comemorar porque Wellington Amorim, aos 20, colocou os cearenses de novo na frente. Dois minutos depois, João Marcos lançou Geraldo para fazer 3 a 1.

No segundo tempo, o ritmo do jogo caiu. O Ceará procurou se defender e sair nos contra-ataques. Enquanto isso, o Campinense se atirou ao ataque. Mas a falta de pontaria e qualidade, aliada às faltas duras do Ceará, não resolveram o problema do time paraibano, que amargou outra derrota.

Pela 28.ª rodada, o Campinense vai a Natal encarar o América-RN nesta sexta-feira, às 21 horas. Já o Ceará faz o clássico contra o Fortaleza, no sábado, também às 21 horas.

CAMPINENSE 1 X 3 CEARÁ

Campinense - Fabiano; Fábio Santana, Márcio Bahia, Nino e Marquinhos (Almir); Henrique, Neto Maranhão (Charles Wagner), Giuliano e Washington (Marcelinho Henrique); Anderson Oliveira e Edmundo. Técnico: Freitas Nascimento

Ceará - Lopes; Boiadeiro, Fabrício, Erivélton e Jorge Henrique; Michel (Careca), João Marcos, Heleno (Reinaldo) e Geraldo (Misael); Wellington Amorim e Mota. Técnico: Paulo César Gusmão

Gols - Geraldo, aos 10 e aos 22, Nino, aos 17, e Wellington Amorim, aos 20 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos - Edmundo, Giuliano e Charles Wagner (Campinense); Fabrício, Michel e Heleno (Ceará)

Cartão vermelho - Henrique (Ceará)

Árbitro - Gutemberg de Paula Fonseca (RJ)

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio Amigão, em Campina Grande (PB)