Ceará espera apoio da torcida e quer mostrar força para buscar a reabilitação

O Ceará estreia oficialmente no Campeonato Brasileiro neste domingo - pelo menos esse é o discurso do torcedor cearense. A derrota por 2 a 0 para o Santos, em São Paulo, já está no passado e o objetivo agora é mostrar ao São Paulo, adversário desta segunda rodada, a força da Arena Castelão, em Fortaleza, que deverá estar com as arquibancadas lotadas. O jogo está marcado para as 16 horas e marca o reencontro entre elenco e a torcida.

Desde o título do Campeonato Cearense, há duas semanas, o Ceará não sabe o que é atuar na Arena Castelão. Com capacidade para mais de 50 mil torcedores, o estádio é um dos maiores do Brasil e tradicionalmente marca a força dos clubes de Fortaleza, que contam com o apoio das arquibancadas. Não vai ser diferente no primeiro jogo neste retorno à elite do futebol brasileiro: já são mais de 15 mil bilhetes comercializados.

Em campo, o técnico Marcelo Chamusca deve testar algumas mudanças no time titular. Romário, emprestado pelo Santos, não pôde atuar na estreia por força de contrato, mas já está de volta à lista de relacionados e deve tomar a posição de Rafael Carioca na lateral esquerda. Um dos pontos de maior cobrança da torcida foi a falta de consistência defensiva, já que os dois gols do último jogo saíram de erros individuais na marcação.

Além disso, o Ceará não vai poder contar com Richardson e Ricardinho no meio de campo, obrigando Marcelo Chamusca a fazer alterações. Arnaldo, apresentado recentemente, deve entrar na lateral direita e Pio se desloca para a posição de volante ao lado de Juninho. O ataque tem algumas possibilidades, mas é provável que Reina seja o escolhido como articulador com Wescley, Felipe Azevedo e Arthur no ataque.