Ceará exalta boa fase vivida pela defesa do Cruzeiro O Cruzeiro inicia no domingo, diante do Villa Nova, em Nova Lima, a disputa das semifinais do Campeonato Mineiro. E uma das armas cruzeirenses para avançar à final é a força defensiva. Para o lateral-direito Ceará, a colaboração de todos os jogadores tem sido decisiva para a boa fase da defesa, que já soma três jogos seguidos sem levar gols.